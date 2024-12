Milan-Stella Rossa oggi in tv | data orario e diretta streaming Youth League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ecco le informazioni sulla, l’, latv edi, match valevole per la sesta giornata della fase campionato di. La formazione rossonera arriva dalla vittoria dello scorso turno contro lo Slovan Bratislava e ha intenzione di dare seguito a quel risultato per recuperare altre posizioni in classifica e mettere nel mirino la qualificazione ai playoff del torneo. In questo momento il passaggio del turno per la squadra meneghina è appeso ad un filo e da ora fino alla fine della fase campionato sarà vietato sbagliare per evitare di fallire l’obiettivo minimo., come seguire il matchVAI ALLATESTUALELa compagine serba, dal suo canto, finora ha conquistato soltanto due punti e spera di ben figurare in questo appuntamento per regalarsi un’ulteriore chance di playoff.