Meloni è la persona più potente d' Europa del 2025 secondo Politico

"Chi chiami se vuoi parlare con l'? Se sei Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo e consigliere chiave del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, il numero da chiamare è quello di Giorgia". La testata internazionaleha incoronato la premier italiana come lapiùd'per il, definendola nella sua annuale classifica d'influenza l'interprete perfetta dello spirito del tempo "sempre più radicale che fiorisce su entrambe le sponde dell'Atlantico". "In meno di un decennio, la leader di destra di Fratelli d'Italia è passata dall'essere liquidata come una pazza ultranazionalista all'essere eletta prima ministra d'Italia, affermandosi come una figura con cui Bruxelles, e ora Washington, possono fare affari", evidenzia l'autorevole testata, in una lunga descrizione che ripercorre l'ascesa die le principali tappe dei suoi due anni di governo, definito come "uno dei più stabili mai esistiti nell'Italia del dopoguerra".