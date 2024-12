Ilrestodelcarlino.it - Manuela Bargnesi radiata dall'Ordine degli psicologi per video su TikTok sul femminicidio Matteuzzi

sarebbe "caduta nella trappola di una relazione abusante". O ancora: "Non è il maschio alfa, ma un soggetto fragile e volto alla depressione". Per arrivare ad una riflessione sulle "relazioni disfunzionali" che possono "portare a fare ciò che non avresti mai fatto, a essere ciò che non sei". Parole choc, pronunciate dain unsuin cui parlava deldi Alessandrae in cui avrebbe preso sostanzialmente le difese dell’ex calciatore di Senigallia ed ex fidanzato della donna assassinata a Bologna il 23 agosto 2022, poi condannato all’ergastolo in appello. Undivenuto virale, cliccato da migliaia di utenti. E che, in questi giorni, l’hanno portata alla radiazionedelle Marche. Una decisione che, secondo lo stesso Opm, "ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità dell’intera categoria professionale".