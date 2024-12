Gamberorosso.it - Luigi Mangione è il nuovo eroe del web (che se la prende con McDonald’s)

Il recente arresto diin undi Altoona, Pennsylvania, ha scatenato una valanga di reazioni online, trasformando il fast food in un bersaglio inaspettato. La catena americana, coinvolta nella cattura del sospetto omicida del CEO Brian Thompson, si trova ora travolta da una bufera social, con diverse recensioni negative.Parallelamente, le critiche si sono riversate sulla figura di Thompson, considerato da molti il simbolo di un sistema assicurativo sanitario statunitense percepito come oppressivo e inaccessibile. La sua morte è diventata il pretesto per un dibattito virale contro le corporazioni, in cui rabbia e sarcasmo si fondono nell’ironia spietata dei socialIl fast food sotto attaccoTutto è iniziato poco dopo l’arresto di, quando la notizia si è diffusa sui social.