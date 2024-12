Oasport.it - LIVE Wolfsburg-Roma 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Giacinti parte titolare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.28 Stroot sceglie una formazione molto offensiva che vede Popp e Blomqvist come attaccanti coadiuvate sulle corsie esterni da Beerensteyn e Brand, mentre Huth si muoverà da perno centrale di centrocampo.18.23 Nel reparto difensivo Cissoko farà coppia con Linari con Minami a sinistra. Per una difesa che dovrà resistere agli attacchi teutonici.18.18 Troelsgaard in mezzo al campo al fianco di Kumagai e Giugliano per completare la mediana.18.13 Per la partita di oggi l’allenatore Spugna deve fare i conti con l’emergenza totale offensiva tanto che ha deciso di schierare al fianco didue mezzali come Thogersen e Greggi.18.03 Queste le formazioni ufficiali:(4-4-2): Frohms; Wilms, Minge, Hegering, Linder; Beerensteyn, Huth, Lattwein, Brand; Blomqvist, Popp.