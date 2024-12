Oasport.it - LIVE Trento-Ciudad Voley 3-0, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: continua il percorso netto dei trentini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CIVITANOVA-PRAIAE DIDALLE 21.0019:01 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.19:00 Ipotecate le semifinali, venerdì per ici sarà la sfida che varrà il primo posto nel girone contro i brasiliani del Sada Cruzeiro.18:59 Tutto comodo per la squadra di Fabio Soli, che ha dovuto alzare la soglia dell’attenzione sul finire del secondo set, prima di prendere il largo nel parziale conclusivo. Sugli scudi Pellacani e Bartha, solidi Lavia e Michieletto.3-0 (25-22, 25-23, 25-16). Si chiude con un’invasione degli argentini il terzo parziale.ildeinel gruppo B delper