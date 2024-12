Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Deplano rientra in semifinale nei 100 sl! Attesa per Mora e Quadarella

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIINGLI ORARI E GLI ITALIANI IN GARA OGGILA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO17.47: E’ arrivato un nuovo campione nel mondo del dorso che interessa l’Italia da vicino. Miron Lifintsev ha vinto la finale dei 100 dorso con 48?76, secondo posto per l’ungherese Kos con 48?79, terzo posto per il polacco Stokowski con 49?16, sestocon 49?54. Serviva il record italiano per il podio17.46: E’ sesto Lorenzoche scende dal podio nei 100 dorso. Prestazione al di sotto delle aspettative per l’azzurro. Primo oro per la Russia con Lifintsev, delusione alla Duna Arena per l’argento di Kos, bronzo per il polacco Stokowski17.45: Ai 50 Lifintsev, Kos, Samusenko17.44. Atleti pronti alla partenza17.38: Primo momento importante per l’Italia! C’è Lorenzo, argento uscente, nella finale dei 100 dorso.