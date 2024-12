Udine20.it - L’ex negozio Vattolo diventa una “Officina” dedicata all’artigianato locale

Prende vita nel cuore di Udine una nuova iniziativa a sostegno dell’artigianatoe della promozione economica del territorio., situato nel Palazzo Comunale, ospita fino al 31 dicembre “L’– Spazio Artigiano in Centro”, un progetto promosso da Comune di Udine – grazie all’impegno congiunto dell’Assessorato alle Attività Produttive, guidato da Alessandro Venanzi, del Manager del Commercio Diego Caufin, e dell’Assessore al Patrimonio Gea Arcella – da Confartigianato-Imprese Udine e CNA FVG con il sostegno del CATA Artigianato FVG.L’iniziativa è una risposta concreta per valorizzare l’artigianatodurante il periodo natalizio, ma che andrà oltre. Dal mese di dicembre fino ad aprile, “L’” ospiterà artigiani di tutti i settori produttivi, dalle manifatture ai servizi alla persona passando per le costruzioni e i servizi alle imprese, che metteranno in mostra la loro maestria, illustreranno il proprio saper fare e potranno anche proporre i propri prodotti.