L’Angelini in difficoltà si arrende con Vicenza. Quinta sconfitta di fila

consecutiva, ancora una volta al tiebreak, per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che controsi2-3 (19-25, 25-20, 18-25, 27-25, 13-15). Non una serata brillante in ricezione e soprattutto in difesa per le bianconere che nel campionato di volley di B1 alternano blackout scoraggianti a grandi sprint, su tutti l’eccezionale recupero nel quarto set. Rimane però il fatto che, tranne nel match contro Bologna,ha sempre mosso la classifica; contro, formazione costruita per salire di categoria, Cesena porta a casa 1 punto che non è da sottovalutare. Nel primo set rientra titolare capitan Benazzi e proprio grazie a lei le bianconere trovano il primo allungo (10-5), madifende con il coltello tra i denti e prima pareggia (13-13), poi scappa via, andando a vincere senza patemi.