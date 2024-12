Ilgiorno.it - La riqualificazione dello stadio. Parcheggio e nuovo marciapiedi: "Migliorano decoro e sicurezza"

I lavori didella Castellina cambiano il volto all’ingresso della città di Sondrio. È infatti terminata la prima parte, iniziata nell’autunno del 2023, inerenti il progetto diche interessa 18.500 metri quadrati in un’area strategica, alle porte della città provenendo da Ovest e cioè dalla Bassa Valle. Nell’area della Castellina, da ieri mattina sono aperti ile ilsu viale. Prima dell’intervento, le auto venivano lasciate in maniera disordinata sullo sterrato, mentre da potranno ora essere parcheggiate all’interno di uno spazio attrezzato, nel quale gli stalli, un centinaio, sono separati da aiuole piantumate. Altri alberi sono stati messi a dimora. "Pensavamo da tempo a un intervento alla Castellina – spiega il sindaco Marco Scaramellini –, una zona che necessitava di una completa, per renderla più funzionale e ordinata.