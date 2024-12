Agi.it - La misura del polpaccio negli anziani predice la mortalità

AGI - La circonferenza delè una nuova, sempliceda prendere per valutare lo stato di salute degli, più efficiente delle altre misure corporee prese al braccio o all'addome. Si tratta dunque di un nuovo indicatore antropometrico di buona salute, in grado di prevedere la mortalità specialmenteover 80, per tutte le cause, nei dieci anni successivi.re ildestro da seduti, con il piede appoggiato a terra, nel punto della massima circonferenza, aiuta a individuare in pochi minuti chi ha una ridotta massa muscolare ed è per questo a maggior rischio di morteanni a venire. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Experimental Gerontology, presentato in occasione del 69esimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) in corso a Firenze fino al 14 dicembre.