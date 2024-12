Quotidiano.net - “La maschera cade”. Il misterioso commento di Thais Souza Wiggers, ex compagna di Mammucari dopo l’intervista a Belve

Leggi su Quotidiano.net

, exdel noto conduttore Teo, ha recentemente attirato l'attenzione dei media con un messaggio enigmatico pubblicato sui suoi social. Questo è avvenuto il giornola messa in onda dell’ormai famosa intervista anel programma "", condotto da Francesca Fagnani. Nella sua storia su Instagram,ha scritto: "Tempo al tempo. prima o poi la", acndo il testo con due maschere e un disegno di una pantera, simbolo della trasmissione. Cosa avrà voluto dire con queste poche parole, è ancora avvolto dal mistero. Una frecciatina per il suo ex? Una dimostrazione di solidarietà per(che ha accusato la Fagnani di essere una persona diversa durante le interviste)? Solo lei può saperlo. Chi èè una modella e showgirl brasiliana, nota per essere stata una delle "veline" nel programma "Striscia la Notizia" accanto a Melissa Satta.