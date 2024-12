Iltempo.it - La linea di Schlein sull'antifascismo ha stufato pure Conte. Scintille a sinistra

Vinto (anche) il secondo round della battaglia contro Beppe Grillo, Giuseppesi rimette in sella con il chiaro obiettivo di tenere fede a quella promessa fatta alla comunità del Movimento 5 stelle: essere progressisti e indipendenti. Ieri, da Bruxelles, il presidente dei pentastellati ha tracciato ladi demarcazione rispetto al Partito democratico per quanto riguarda la guerra russo-ucraina e soprattutto la corsa al riarmo. Oggi, a Roma, marcia ancora più spedito, perlomeno per la costruzione di un'alternativa di governo al centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Dopo il colloquio con La Repubblica in cui ha esplicitato una volta ancora che senza un programma condiviso, è pronto a correre da solo, seduto accanto a Gianni Cuperlo alla presentazione del libro di Alessandro Volpi,non usa mezzi termini sul (fu) campo largo: «Se vogliamo costruire un'alternativa seria, credibile non possiamo soltanto evocare l', dobbiamo elaborare una proposta che abbia una visione, altrimenti saremo sì, testardamente convinti di andare a Chigi, ma il giorno dopo avremo molte difficoltà una volta preso possesso di quelle stanze».