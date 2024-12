Calciomercato.it - Inter, Inzaghi ci spera e Marotta ci pensa: colpo da oltre 30 milioni già a gennaio

Il tecnico nerazzurro attende rinforzi in difesa visti i problemi fisici e l’età media piuttosto alta del reparto: ecco il borsino dei nomiL’ragiona sulle grandi manovre in difesa, che potrebbero essere più vicine di quanto si pensi. Perché Simonein queste settimane sta avendo più di qualche problemino con gli infortuni e le varie soluzioni a disposizione. Acerbi sta accusando qualche noia muscolare di troppo, ma comunque per certi versi logica visti i suoi 37 anni da compiere a febbraio. Resta lui il titolare inamovibile, con De Vrij che per ora non lo sta facendo rimpiangere e ha numeri molto importanti. Ma la contemporanea assenza di Pavard riduce ulteriormente lo spazio di manovra per l’allenatore piacentino.Simone(LaPresse) – calciomercato.itPer questo lo stessosta spingendo con la società per avere subito un rinforzo importante a