Inter e Atalanta sconfitte in Champions League: Bayer Leverkusen e Real Madrid vincenti

Dueper le squadre italiane nella serata di. L’ha ceduto per 3-2 contro ildi fronte al proprio pubblico: De Ketelaere ha trasformato il calcio di rigore nel recupero del primo tempo e ha così pareggiato la rete siglata da Mbappè al 10?, ma tra il 56? e il 59? il micidiale uno-due firmato da Vinicius Junior e Bellingham ha indirizzato la contesa, anche se al 65? Lookman aveva ridato speranze alla Dea.L’è invece stata beffata dalal 90?: i tedeschi si sono imposti per 1-0 grazie alla stoccata di Mukiele dopo una partita molto equilibrata. I Campioni d’Italia sono così incappati nella prima sconfitta stagionale nella massima competizione europea, mentre per gli orobici si è trattato del secondo ko stagionale nel torneo. Entrambe le compagini restano comunque in piena corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.