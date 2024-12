Iodonna.it - Infezioni respiratorie, “Abituati a proteggerti”: cosa sapere sui vaccini

Spesso non è “solo un raffreddore”. Lestagionali come influenza, Covid-19, polmonite pneumococcica e virus respiratorio sinciziale (RSV) possono rappresentare un grosso problema per molte persone. Polmonite: come riconoscerla, le cure e l’importanza della prevenzione X In Italia, secondo il Ministero della Salute, l’influenza e la polmonite sono classificate tra le prime dieci principali cause di morte.