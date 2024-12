Cityrumors.it - Inchiesta ultras, Inter nel mirino: cosa sta succedendo

Leggi su Cityrumors.it

Le indagini sulla vicenda riguardante il tifo organizzato proseguono e i nerazzurri sono tornati neldei giudici. Ecco il motivoNonostante i fari mediatici sulla vicendasi sono spenti nelle ultime settimane, le indagini proseguono senza sosta per chiarire meglio la posizione degli indagati e anche dei club. Fino ad oggi, come ormai ben sappiamo, i club hanno sempre preso le distanze da un possibile coinvolgimento diretto. In realtà, stando a quanto riferito da Leggo e da alcune ordinanze, neldei giudici del Riesame è finita l’nelsta(Lapresse) –live.itIl club nerazzurro, che rischia di perdere alcuni giocatori e Inzaghi per un contatto diretto con i capi, si vede rivolgere delle dure accuse da parte dei giudici.