Il regista di MaXXXine e Halsey si riuniscono per un nuovo progetto

ha concluso la personale trilogia di Ti West incentrata su Pearl all’inizio di quest’anno. Ora, ilstatunitense, sembra pronto a cimentarsi su un, che ha interpretato Tabby Martin in, sta sviluppando su Amazon una nuova serie dark comedy intitolata Bloodlust. West si unirà all’artista multi-platino per ilshow, anche se questa volta entrambi opereranno dietro la macchina da presa.Secondo Variety,sarà scrittrice, creatrice e produttrice esecutiva di Bloodlust, anche se non avrà un ruolo sullo schermo. West si unisce alla serie comee produttore esecutivo. Anthony Li, manager della, sarà produttore esecutivo, così come Mark Friedman, che è stato scelto come showrunner.La notizia riportata da Variety indica che Bloodlust è in fase di sviluppo presso Amazon da qualche tempo, ma che i dettagli specifici della trama sono ancora tenuti nascosti per il momento.