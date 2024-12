Il menù perfetto della Vigilia e di Natale secondo la tradizione romana

Leggi su Funweek.it

Le feste natalizie si avvicinano e con esse il profumo inebriante dei piatti tradizionali. A Roma, la tavola imbandita per lae ilè un tripudio di sapori e profumi che si tramandano di generazione in generazione. Scopriamo insieme ilda preparare per la il 24 dicembre.: cosa preparare?Lavuole che ilcomprenda diverse specialità. Il primo piatto da portare in tavola è senza dubbio il brodo di arzilla, prelibatezzacucina natalizia: si tratta di una zuppa con broccoli e pasta che piace a grandi e piccolifamiglia.A seguire un primo con spaghetti con vongole veraci. Che siano al dente, gustosi e saporiti. E poi ancora la frittura. Che sia di pesce con calamari, gamberi, alici, baccalà o di verdure con broccoli e carciofi non importa, ciò che è fondamentale è che sia presente in tutte le tavole.