Napolipiu.com - Il Mattino: “Kvara fermo un mese. Ecco quando potrbbe rientrare”

Il: “un”">L’esterno georgiano dovrà restare ai box più del previsto dopo l’infortunio al ginocchio. Conte costretto a rivedere i piani.Una notizia che preoccupa il mondo Napoli: Khvichatskhelia dovrà fermarsi per un lungo periodo. L’edizione odierna de Illancia l’allarme in prima pagina: “Unsenza. Lesione al ginocchio, ma il georgiano guarda avanti: ‘Voglio vincere'”.Il verdetto degli esami strumentali non lascia spazio a interpretazioni: lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio, rimediata durante Napoli-Lazio della quindicesima giornata di Serie A. Il talento georgiano ha già avviato l’iter riabilitativo sotto lo sguardo attento dello staff medico azzurro.Ilsvela anche i tempi di recupero: il numero 77 di Antonio Conte resterà ai box per almeno trenta giorni.