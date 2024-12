Iodonna.it - Il compleanno di un’affettatrice da salotto

Una giornata alla Berkel di Oggiona Santo Stefano, nel Varesotto, la casa della Volano. Quale foodie non la conosce? Con il suo rosso fiammante (è un Ral, Rosso Berkel) è la regina incontrastata delle affettatrici. Abita nei migliori ristoranti, nelle cucine (e nelle tavernette) dei gourmet di tutto il mondo, qualcuno la accoglie inperché ormai è un’icona di design, oltre che di funzionalità. Lillo, ironia da chef: dal disastro nasce il pancake destrutturato all’ananas X Statuaria, con i suoi dettagli “floreali” ha un fascino vintage acclarato ma le piace osare, tanto che oggi si presenta in una nuova, elegante veste contemporanea, e in un colore meno consueto: bianco panna satinato con pochi tocchi di nero.