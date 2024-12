Bergamonews.it - Il cardinal Matteo Zuppi a Bergamo: “Parrocchia aperta al futuro”

Leggi su Bergamonews.it

si prepara ad accogliere il, arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. L’appuntamento è per sabato 14 dicembre alle 16.15 alladi Santa Lucia, in via Torino 12, dove terrà un convegno: “al! Tempio e strada”.Al termine dell’incontro, alle 18, si svolgerà la celebrazione presieduta dalal Tempio Votivo.Il, presidente della CeiIlMariaè nato a Roma l’11 ottobre 1955; è entrato nel Seminario di Palestrina e ha seguito i corsi di preparazione al sacerdozio alla Pontificia Università Lateranense, dove ha conseguito il Baccellierato in Teologia. Si è laureato, inoltre, in Lettere e Filosofia all’Università di Roma, con una tesi in Storia del Cristianesimo.