I vaccini antinfluenzali non causano la Covid | la disinformazione di Kennedy Jr

Circola un video risalente a un dibattito di almeno quattro anni fa (video integrale e trascrizione qui), dove RobertJr sconsiglia i, perché «sei studi importanti» dimostrerebbero che «non solo ti prepara all’influenza, ma ti prepara anche al Coronavirus». Vediamo perché si tratta di affermazioni fuorvianti.Per chi ha fretta:In un filmato di quattro anni faJr. afferma che isarebbero pericolosi e inefficaci.cita chiaramente come fonte un articolo di Greg Wolff e accenna ad altre revisioni che collegherebbero iai decessitra gli anziani.Il paper di Wolff non dimostra affatto le tesi diJr., come ha dovuto precisare lo stesso autore in una nota.È normale trovare anziani già vaccinati contro l’influenza tra i casi gravi, si tratta infatti di una correlazione spuria.