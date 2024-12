Tvplay.it - Guardiola, addio al City? Arriva l’annuncio sul futuro

Pepsta davvero per lasciare il Manchester? L’allenatore spagnolo ha parlato prima della partita con la Juventus. Chissà che Pep, nell’andare a definire la Juventus il miglior club d’Italia, non abbia voluto strizzare l’occhio alla Vecchia Signora. Che l’avventura dell’allenatore spagnolo al Manchesterpossa finire presto, magari già alla fine di questa stagione, non è di certo un segreto.pensieroso, cosa farà dopo il(LaPresse) TvPlay.itAspetto che potrebbe facilitare (e forse anche velocizzare) l’traedpotrebbe essere proprio l’avvento di questa stagione ad oggi non particolarmente brillante. La squadra inglese ha vissuto un periodo di vera crisi dal quale potrebbe essere uscita proprio nella ultime due partite.E’ proprio il match contro la Juventus un vero e proprio spartiacque attraverso il qualedovrà finalmente capire se la sua squadra è effettivamente guarita.