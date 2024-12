Napolipiu.com - Gilmour: “Vi racconto la mia Napoli, tra Geolier e lezioni di napoletano”

Leggi su Napolipiu.com

: “Vila mia, tradi”">Il centrocampista azzurro si racconta a Radio CRC: dal rapporto con Conte al processo di ambientamento in città, tra musica e tradizioni.Il centrocampista del, Billy, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC per parlare del suo adattamento alla realtà partenopea e della prossima sfida contro l’Udinese.“La passionalità dil’ho sentita subito, è molto simile a noi scozzesi”, ha esordito il centrocampista, che dopo tre mesi e mezzo in azzurro sta cercando di integrarsi al meglio: “Sto imparando l’italiano, conosco già ‘bravissimo’ e ‘forza’. Faccio di tutto per aiutare i miei compagni”.Sul suo passato,ha ricordato l’esperienza con Antonio Conte al Chelsea: “C’è una famosa foto di quando ero nel settore giovanile e mi allenavo con la prima squadra.