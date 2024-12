Anteprima24.it - Gilmour: “Abbiamo rivisto i due ko con la Lazio ci serviranno”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“le due partite perse con la, non siamo certo felici di come siano andate. Con il mistercapito come stare meglio in campo, come aiutarci durante il match per aumentare il livello. C’è però voglia di essere positivi e propositivi per migliorarsi, e fare risultati migliori”. Così il centrocampista del Napoli Billyin un’intervista a Radio Crc. Sulla preparazione del match che vedrà i partenopei impegnati a Udine, lo scozzese spiega: “Lavoriamo al massimo – ha detto – ci sentiamo pronti per tirare fuori il meglio perché sappiamo che servirà una prestazione importante”., 23enne preso dal Napoli questa estate per 15 milioni dal Brighton, ha rievocato la sua esperienza nella primavera del Chelsea quando il tecnico del Napoli Conte allenava la prima squadra dei Blues: “C’è una famosa foto – spiega – di quando ero nel settore giovanile, di quando mi allenai con la prima squadra del Chelsea.