"Fermate la salva Milano, rischia di rovinare l'Italia". Appello di 140 prof: "Così solo palazzi e zero servizi". Conte al Pd: "Ritiri il suo sì se davvero è progressista"

Oltre sessant’anni dopo le mani si stringono ancora sulla città. Anzi, sulle città. Nuovi, ma niente più “per la città, edilizia sociale, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, parchi, scuole, biblioteche”. Uno spazio urbano che “potrà essere occupato da edifici senza un disegno unitario, senza un piano, senza una visione di città, se non quella degli operatori e dei fondi immobiliari“. E’ l’orizzonte a cui destinato lo sviluppo urbanistico del Paese secondo oltre 140essori universitari, urbanisti, giuristi, costituzionalisti, economisti, storici, sociologi, geografi che con unchiedono ai senatori di non approvare la “proposta di legge numero 1309”, ormai nota, ormai famigerata, come ““. La legge è già passata alla Camera e ora è in discussione a Palazzo Madama per l’eventuale via libera definitivo.