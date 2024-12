Superguidatv.it - Endless Love, replica puntata 11 dicembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 11– con la soap turca(Kara Sevda). Laodierna si apre con l’incendio della casa appena comprata da Kemal e Nihan. Kemal, però è l’unico all’interno e rischia di morire. Emir arriva sul posto cerca di dissuadere Nihan dal rischiare la vita per salvare Kemal, ma lei non lo ascolta ed entra nella casa in fiamme. La scena concitata termina con l’arrivo di Hakan che finalmente riesce a portare Kemal, semisvenuto, in salvo. Hakan, che all’ultimo momento aveva dovuto rinunciare a sposare Zenyep a causa di Emir, trovandosi faccia a faccia con lui gli punta la pistola contro. Ecco ilper rivedere l’episodio 332 in