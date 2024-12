Laprimapagina.it - Edilizia popolare. Pisa prima in Italia per lo stato di avanzamento dei lavori sulla qualità dell’abitare

inper lodideidiresidenzialefinanziati con fondi Pinqua. La notizia viene direttamente dal Ministero che ci ha anche fatto i complimenti per il metodo che abbiamo creato per farecon il minore disagio possibile, grazie al metodo degli alloggi “volano”. Iprocedono speditamente e di questo siamo molto soddisfatti». Così il sindaco diMichele Conti nel suo intervento questa mattina al convegno organizzato dal Comune die da Apes intitolato “Gli enti locali e la rigenerazione del patrimonio residenziale pubblico: il caso”.Con riferimento, in particolare, ai cantieri di via Rindi e via Piave, finanziati proprio con i fondi Pinqua, iriguardano 113 alloggi in totale, di questi 24 sono quelli già riconsegnati agli utenti che diventeranno 41 nel prossimo mese di gennaio.