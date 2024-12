Liberoquotidiano.it - "È successo qualcosa di molto grave": Milly Carlucci condanna Guillermo Mariotto

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Finalmente risponderemo alla domanda su cui tutti quanti mi state assediando:dove è finito? Lo scoprirete sabato".è ancora evasiva e sibillina: in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, la conduttrice di Ballando con le stelle mantiene un certo riserbo in vista della seconda semifinale dello show di Rai 1, che torna in onda dopo una pausa di due settimane. Il tema caldo degli ultimi giorni è la possibile esclusione di, lo stilista giudice di Ballando che nell'ultima puntata ha lasciato senza preavviso lo studio e che è stato travolto dalle polemiche. Prima Fratelli d'Italia lo ha accusato di aver toccato le parti intime di un ballerino, chiedendo il suo allontanamento. Quindi lo stessoha insultato e minacciato Valerio Staffelli, l'inviato di Striscia la notizia che gli aveva consegnato il Tapiro d'oro, nongradito.