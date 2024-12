Spazionapoli.it - “Distanza notevole tra le parti”, l’azzurro valuta l’addio al Napoli: l’annuncio sorprende tutti!

Ilrischia di perdere un calciatore importante in vista delle prossime stagioni.ha sorpresoi tifosi del club campano. In casasi lavora sulla stagione in corso, ma ancor più sul futuro. In modocolare, la dirigenza vorrebbe risolvere alcune situazioni “delicate” per raggiungere una serenità totale. In rosa, infatti, sono presenti diversi giocatori che in questo momento preciso stanno lavorando ad un possibile rinnovo.Oltre al tema legato a Khvicha Kvaratskhelia, i dirigenti starebbero lavorando anche al possibile rinnovo di Alex Meret. Quest’ultimo, necessita di grossa attenzione vista il contratto in scadenza a giugno 2025. A tal proposito, sono emersi nuovi dettagli sul giocatore e sulla trattativa con il club campano.Meret può lasciare il: c’èper il rinnovo!Alex Meret potrebbe lasciare illa prossima estate.