Agi.it - Dalla Tunisia a Lampedusa, il giallo della bambina sola su un barchino

AGI - Èsullo sbarco solitario di unadi circa 10 anni, approdata a. La piccola, originariaSierra Leone, è stata soccorsa mentre si trovava daa bordo di un barchino partito da Sfax, in. Il salvataggio in acque internazionali è stato portato a termine il giorno dell'Immacolata dagli operatoriOng Trotamar III che hanno sbarcato la piccola al molo commerciale dell'i. Durante la notte, prima dell'arrivoragazzina, sono sbarcati in 356. Cinque, una delle quali con 111 persone a bordo, le barche soccorse dalle motovedettecapitaneria,guardia di finanza e dell'assetto Frontex. Sul primo barcone, partito dal porto libico di Sabratah, c'erano 111 persone (fra cui 13 donne e 11 minori) di nazionalità egiziana, eritrea, pakistana, siriana, sudanese e somala.