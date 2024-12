Ilrestodelcarlino.it - Concerto al femminile: Beatrice e Ludovica Rana omaggiano Mendelssohn e Schumann

Una reunion di famiglia, da un lato effettiva, dall’altro storica. Un ’family concert’ tutto al, sia per le interpreti che per il programma musicale. Stasera alle 20.30 infatti, al teatro Comunale Claudio Abbado, saranno protagoniste la celebre pianistae la sorella, giovane violoncellista. Insieme le due sorelle affronteranno due famiglie musicali e, in particolare, le due compositrici tedesche più note dell’Ottocento: Fanny, sorella di Felix, e Clara Wieck, moglie di Robert, spesso considerate come muse ispiratrici e mai come protagoniste. Di rara esecuzione nei cartelloni delle istituzioni concertistiche, la loro opera negli ultimi anni sta godendo di un riconoscimento sempre maggiore. Di Fannyverrà eseguita la Fantasia in sol minore.