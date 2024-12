Lopinionista.it - Cna Next, “Imprese tra eredità e futuro” con il viceministro Leo

Dario CostantiniROMA – Giovedì 12 dicembre, alle Corsie Sistine in via Borgo Santo Spirito 1, a Roma, alle ore 14.30, si terrà CNA, l’evento annuale promosso da CNA Giovani Imprenditori quest’anno dedicato a “tra”. Nel corso dell’iniziativa verrà presentata l’indagine della Confederazione sul “Fare Impresa in Italia oggi. Sfide, motivazioni e traguardi di una generazione tra”.I lavori saranno aperti dal presidente di CNA Giovani Imprenditori, Simone Gualandri. A seguire verranno presentati i risultati dell’indagine dalla responsabile di CNA Giovani Imprenditori, Laura Cipollone, e dal responsabile del dipartimento Politiche fiscali, Claudio Carpentieri. Successivamente il confronto tra il presidente nazionale CNA, Dario Costantini, e ildell’Economia e finanze, Maurizio Leo.