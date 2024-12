Isaechia.it - Clarissa Selassié rompe il silenzio dopo la denuncia di Manuel Bortuzzo a Lulù: “Loro stavano insieme di nascosto, lei sopportava perché…”

Leggi su Isaechia.it

È di una settimana fa la notizia del rinvio a giudizio diSelassiè per minacce e stalking ai danni di. Nelle scorse,giorni diSelassiè ha rotto ilrilasciando una lunga intervista sulle pagine di FanPage.La lunga chiacchierata con l’ex Vippona del Grande Fratello Vip 6 è iniziata parlando dello stato d’animo di sua sorella:Sono giorni molto particolari, non ci aspettavamo di subire queste calunnie.sta gestendo contemporaneamente le difficoltà emotive che derivano da una rottura sentimentale e i pesanti attacchi mediatici. Noi, però, siamo forti e crediamo che la verità verrà fuori.ha puntato il dito contro alcuni commenti che sarebbero stati fatti contro:Ai commenti fatti sul caso in alcune trasmissioni televisive.