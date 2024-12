Quotidiano.net - Carlo Ancelotti esalta la vittoria del Real Madrid contro l'Atalanta

Leggi su Quotidiano.net

, allenatore della prestazione dei suoi a Bergamo: "L'fisicamente richiede molto, mobilità a centrocampo e dinamismo davanti. La partita è riuscita beneun avversario che gioca su ritmi alti: abbiamo messo bene le palle dietro i loro difensori", prosegue. "Arriviamo a Natale in condizioni migliori per chiudere l'anno. Stiamo recuperando, abbiamo rivisto in campo Vinicius, abbiamo avuto grande dinamismo da Bellingham e Mbappé che s'è smarcato molto bene - rimarca-. Ora ci giochiamo la fase successiva nelle ultime due gare di Champions League: il calendario è molto duro, avere tanti infortuni non ci consente di avere la rotazione che vorremmo. Bisogna anche saper resistere". Il tecnico reggiano si esprime sulle sue stelle: "Mbappé ha iniziato in modo fantastico segnando un bel gol, anche se avrebbe potuto fare qualcosa di più.