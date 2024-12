Liberoquotidiano.it - Bologna trema, un impressionante blitz anti-droga: chi è finito in arresto

Vasta operazionedella Polizia di, che ha arrestato 22 persone su richiesta della locale Procura. Gli indagati sono cittadini italiani, marocchini, tunisini e albanesi. e indagini, avviate in seguito a un tentato omicidio verificatosi nel 2021 nel quartiere Pilastro, hanno riscontrato numerose cessioni di stupefacenti con cadenza periodica, in particolare cocaina, da parte di un gruppo italiano. Le operazioni erano a favore di numerosi clienti che, a loro volta, spacciavano laacquistata in varie piazze del territorio. Nel corso delle indagini altre sette persone sono state arrestate in flagranza di reato. Sono stati inoltre sequestrati ingenti qutativi di cocaina, eroina e marijuana, nonché una pistola semiautomatica.