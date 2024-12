Tarantinitime.it - Beccato a casa della ex nonostante divieto di avvicinamento, arrestato 27enne

Tarantini Time QuotidianoI CarabinieriStazione di Ginosa la scorsa sera hanno tratto in arresto unromeno per la violazionemisura cautelare deldidallafamiliare ed alla persona offesa, di cui era gravato a seguito di un precedente ulteriore arresto in flagranza avvenuto lo scorso mese di novembre per maltrattamenti a dannosua compagna.Nello specifico i militari operanti dovendo fare una notifica alla compagna dell’uomo, si sono trovati innanzi il giovane che, in dispregiomisura di cui era gravato, si trovava all’interno dell’abitazione familiare, procedendo pertanto al suo arresto in flagranza di reato ai sensinormativa sul c.d. “codice rosso”, che in questi casi prevede l’arresto obbligatorio in flagranza.Pertanto, su disposizione dell’A.