Basket coppe europee | sorridono Trento e Tortona

Bologna, 10 dicembre 2024 – Parte con due successi e un solo ko la settimana delle squadre italiane impegnate nelledi: in Eurocup, la Dolomiti Energiaha ritrovato la via del successo con un blitz sul campo del Trefl Sopot, sconfitto 82-70. Un sigillo che tiene vive le speranze playoff dei bianconeri e che è figlio di una grande prova corale su entrambi i fronti dei bianconeri. Gli uomini di Galbiati hanno infatti prodotto ben 21 assist di squadra, i quali hanno portato ad altissime percentuali al tiro (75% da due e addirittura 60% da tre). Sul piano delle individualità, invece, a brillare nello scacchiere bianconero con 19 punti segnati è stato Jordan Ford, capofila di quattro giocatori finiti in doppia cifra. Dopo aver chiuso a +6 il quarto d’apertura (16-22), la compagine trentina ha ulteriormente alzato i giri del proprio motore toccando la doppia cifra di vantaggio grazie ai canestri di Lamb (18-28) e ha poi conservato un cuscinetto di tre possessi di disavanzo favorevole fino alla pausa lunga (35-42).