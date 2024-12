Ilgiorno.it - Autista per il manager. Tre posti per trasportatori

Autisti patente CE + CQC, 3Sede di lavoro: Vignate. Codice offerta Afolmet: 88601. Contratto: indeterminato, full time 40 ore La figura ricercata si occuperà della conduzione di veicoli pesanti per il trasporto merci su tratte nazionali e internazionali, monitoraggio e manutenzione ordinaria del mezzo, gestione della documentazione relativa al carico, inclusi CMR e DDT. Retribuzione: 1800 euro lorde mensili + trasferte.personale per dirigente aziendale, 1 posto Sede di lavoro: Milano. Codice offerta Afolmet: 88576 Contratto: indeterminato, full time 40 ore. Ricerca di un/aa diretto supporto di una figura dirigenziale dell’azienda. La risorsa verrà inserita nel team servizi generali per la sede di Milano. Retribuzione: Ral 20-25mila euro + ticket Per informazioni sulle offerte: Afolmet.