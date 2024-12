Oasport.it - Volley femminile, Conegliano e Scandicci in casa per il poker di vittorie in Champions. Milano non si può distrarre con il Calcit

Quarta giornata dei gironi diLeaguee sono in arrivo già le sfide decisive per il passaggio del turno. Quarti di finale da ipotecare perche fin qui hanno solo vinto e marcia da riprendere dopo la brutta sconfitta di Istanbul perche ha un impegno tutt’altro che impossibile che potrebbe fare ripartire il cammino verso i probabili ottavi di finale.Le venete sono partite fortissimo anche quest’anno, sembrano aver trovato subito equilibrio ed amalgama, hanno vinto quindici incontri consecutivi in questa prima parte di stagione, comprese le tre sfide dicontro le croate del Mladost Zagabria, contro il Rzeszow e l’andata a Plovdiv, lasciando per strada un solo set,con Santarelli che spesso ha fatto ricorso al turnover. La situazione potrebbe cambiare poco o nulla contro le bulgare dove il tecnico veneto potrebbe far ricorso anche a qualche titolare per non rischiare.