Villaricca: la giunta Gaudieri cambia ancora, ma le logiche di potere prevalgono sulla città

Tra nuove nomine e fragili alleanze a, la politica locale continua a trascurare le vere necessità della comunitàIl consiglio comunale di ieri sera mostra,una volta, lo scarso interesse di quest’amministrazione al bene di. Dopo neanche un anno, il sindaco, nomina una nuovacon il ritorno del vicesindaco Giovanni Granata, dimessosi due mesi fa in polemica proprio con il sindaco. Dopo l’uscita dalla maggioranza del gruppo Casa, l’amministrazionesi mantiene solo grazie al passaggio del consigliere Francesco D’Ausilio dalla minoranza al grupposul Serio. Per questo motivo, però, il sindaco ha nominato inuna consigliera comunale di Giugliano, Lucia Iodice, già candidata con Azione alle ultime elezioni europee, affidandole importanti e delicatissime deleghe come le politiche sociali.