Vermiglio e tutti gli altri italiani candidati ai Golden Globes 2025

L'opera seconda di Maura Delpero, tra ial miglior film in lingua non inglese, è in corsa anche per entrare nella cinquina degli Oscar, Mentre Emilia Perez si gode le sue dieci nomination ai, anche l'Italia ha di che festeggiare.di Maura Delpero, candidato italiano nella corsa agli Oscar per il film straniero, ha confermato l'appeal sul pubblico internazionale entrando nella rosa deiper il miglior film in lingua non inglese. La pellicola, un dramma familiare ambientato in un villaggio di montagna in Trentino poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, sfiderà agguerriti rivali come Emilia Perez, recitato interamente in spagnolo, l'indiano All We Imagine as Light - Amore a Mumbai, il polacco The Girl with the Needle, .