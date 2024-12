Calciomercato.it - Tre colpi e due nomi pesanti in bilico: la nuova rivoluzione di Ranieri alla Roma

Leggi su Calciomercato.it

Nello spogliatoio giallorosso, come raccontato da Calciomercato.it, sono cambiate subito alcune gerarchie. Il focusha cambiato tutto. E in poco tempo. La mentalità, l’approccio e la vocazione, sempre più offensiva. A trarne particolare beneficio sono stati Hummels, Paredes e Kone: il centrale tedesco è diventato leader in campo e nello spogliatoio dove, come raccontato da Calciomercato.it, sono cambiate subito alcune gerarchie.Ladi– calciomercato.itIl tecnico dellaha rilanciato anche El Shaarawy, tra i migliori in campo in queste ultime uscite e tornato ad essere uno degli indispensabili: quella del ‘Faraone’ è la miglior partenza dal 2018. In attesa di Pellegrini, cheha sempre sostenuto anche pubblicamente, l’allenatore dellasi coccola ovviamente anche il giovane Pisilli.