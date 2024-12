Metropolitanmagazine.it - Super gossip, indiscrezione su Chiara Ferragni incinta di Tronchetti Provera: “Annunceranno presto una gravidanza”

Fabrizio Corona scommette sue Giovanni. L’ex re dei paparazzi si è detto sicuro sul futuro roseo della coppia, confessando anche di avere una ‘profezia’ sull’influencer cremonese e l’erede del gruppo Pirelli. Come svelato nel corso dell’ennesima chiacchierata a Gurulandia, infatti, Corona è certo che l’ex moglie di Fedez e il suo nuovo compagnoa breve di aspettare un figlio. “Come avete visto adesso, ndr) sta con Giovanni. Dopo Fedez adesso sta con lui. Oggi ho una profezia per voi, non sbaglio, segnatevi la data”, ha premesso Corona: “Entro aprile del 2025,di aspettare un bambino. Aprile 2025. Accetto qualsiasi scommessa e non ritratterò mai questa profezia, è così, è non mi rimangio nulla”.