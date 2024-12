Quotidiano.net - Stellantis rassicura il governo: "Non abbandoneremo l’Italia"

Leggi su Quotidiano.net

non abbandonerà". Alla vigilia del tavolo convocato oggi al Mimit per la vicenda Transnova, l’azienda dell‘indotto che lunedì ha inviato le lettere di licenziamento a 97 operai, il gruppo automobilisticosul proprio impegno nel nostro Paese. Un piano che il 17 dicembre porterà all’attenzione dele che "sarà concreto, su ogni fabbrica – ha spiegato Jean Philippe Imparato, responsabileper l‘Europa – Lo sto mettendo a punto per dare una risposta al ministro Urso ed essere molto chiaro. Non ci saranno promesse non mantenute, sarà basato su modelli e motori che arrivano". Il manager ha assunto un ruolo di primo piano all‘interno del gruppo franco-italiano dopo l’uscita dell’ad Carlos Tavares, travolto dal malcontento dei soci per i risultati delle vendite, insoddisfacenti soprattutto negli Usa.