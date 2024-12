Ilrestodelcarlino.it - Piano contro le barriere: "Paese più accessibile"

E’ pronto a entrare nel vivo il percorso per la realizzazione delper l’eliminazione dellearchitettoniche. E questa sera alle 20.30, nella sala comunale Martelli di Toscanella in Piazza Libertà, si terrà un inpubblico per illustrare le modalità di lavoro ed i risultati preliminari ottenuti. Il Peba nasce dalla volontà di rafforzare e qualificare le condizioni di accessibilità degli edifici e dei luoghi urbani ed extraurbani a vantaggio di quanti li abitano e li utilizzano senza distinzione di genere, età, stato di salute, cultura, etnia, ceto e classe d’appartenenza. La finalità, infatti, è quella di perseguire un sistema urbano integrato nella sua globalità rendendo l’accessibilità un criterio fondante e strutturato della pianificazione e della progettazione. La prima esigenza, quindi, è quella di sanare gradualmente le situazioni pregresse.