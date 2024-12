Danielebartocciblog.it - Peppe Di Stefano e Carlo Pellegatti show: il 16 dicembre a Fermo

Grande attesa a, nelle Marche, per l’evento a tinte rossonere conDi. Scoppiettante cena di gala (per brindare al nuovo anno) in programma lunedì 16, ore 21, all’interno della suggestiva location dell’Hotel Astoria. Una gran bella festa di fine anno con la mission di celebrare nel migliore dei modi il ‘Grande Milan’. Graditi ritorni in terra marchigiana: ci saranno,Di(Sky Sport) e l’altro celebre giornalista (tifosissimo del Diavolo Rossonero). Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente al Milan Club. L’ingresso sarà libero, modera la brava giornalista Marta Bitti (ex addetto stampa Ancona Calcio in Lega Pro).“Con molto piacere vi annunciamo che lunedì 16ore 21:00 all’Hotel dici saranno ospitiDiper presentare il libro C’è solo un presidente.