Passeggiata in piazza del Duomo tra storia e atmosfera natalizia

Vado indelper un tranquillo momento di relax, ma ho ancora in mente le tremende immagini dei bombardamenti nella seconda guerra mondiale contenute in un libro delle Edizioni Meravigli, Guerra e Pace 1940-1945, e penso a chi, allora, trovandosi in città, viveva quelle tragiche situazioni, come, per esempio, i miei stessi genitori. Mi distrae ben presto, per fortuna, la vista della scena, con l'albero olimpico che lami propone, anche se, intanto, penso che ormai tutto si anticipa in modo eccessivo e direi proprio imprudente, essendo iniziato il tempo del Natale, un po’ ovunque, addirittura a metà novembre. E poi c’è il mercatino, e tra le varie bancarelle mi aggiro in un’allegra di minimo consumismo festivo che non potrebbe non coinvolgermi una volta di più.