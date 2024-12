Ilrestodelcarlino.it - Parkinson, la sanità bolognese fa scuola in tutto il mondo: ecco perché

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 10 dicembre 2024 - Lafaa livello internazionale nella lotta contro il morbo die le altre malattie neurodegenerative della stessa 'famiglia'. Già dal 2010, infatti, all'ospedale Bellaria viene utilizzata la biopsia cutanea per diagnosticare la patologia. Questa modalità è stata adottata via via da numerosi laboratori inile ora sta per essere codificata a livello internazionale. Un passo avanti per migliorare inilla diagnosi di malattie come il morbo dio la demenza a corpi di Lewy, ma anche la gestione dei malati e la ricerca di terapie sempre più mirate e personalizzate. Biopsia cutanea, verso un protocollo standard Cosa hanno scoperto gli specialisti del Bellaria Un passo avanti nella ricerca contro ilIl Bellaria ha analizzato 500 pazienti Tumore al seno, più spazi e un nuovo ecografo all'ospedale Bellaria di Bologna Biopsia cutanea, verso un protocollo standard Proprio per arrivare a un protocollo standard, unico per tutti, sulla biopsia cutanea (ad oggi ogni laboratorio ha le sue metodiche), l'Istituto di scienze neurologiche di Bologna (Isnb) ha ospitato in questi giorni un meeting fra i massimi esperti delle cosiddette sinucleinopatie.